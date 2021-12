Directeur aanvoerketen formeel benoemd bij Accell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) De raad van commissarissen van Accell heeft Francesca Gamboni benoemd als Chief Supply Chain Officer met ingang van 1 februari volgend jaar. Dat maakte de fietsenproducent woensdag bekend. Gamboni is een door de wol geverfde supply manager, stelde voorzitter van de raad van Commissarissen Rob ter Haar. Zij werkte in die rol bij Stellantis, het fusiebedrijf van Peugeot en Fiat Chrysler in Parijs, en eerder bij L'Oréal. Gamboni zal per 1 februari samen met CEO Ton Anbeek en CFO Ruben Baldew de bestuursraad van Accell vormen. De benoeming was eind oktober al aangekondigd en vond plaats nadat aandeelhouders officieel waren geïnformeerd over het plan op woensdag 15 december. Eind juli waarschuwde Accell dat verstoringen in de aanvoerketen de verkoop van fietsen en van onderdelen en accessoires kunnen treffen. Ondanks deze problemen die de groei drukten, lag de marge in de eerste helft van het jaar hoger dan verwacht, merkten analisten van Degroof Petercam recent al op. Bron: ABM Financial News

