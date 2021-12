Valuta: euro en dollar blijven stabiel

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rond 1,1270 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve dat vanavond naar buiten komt.

"Wij verwachten dat de Fed vanavond naar buiten brengt wat al in de euro/dollar-koers is verwerkt", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "En dat is een versnelde vermindering van de obligatie-inkoop, waarmee deze van 15 naar miljard dollar per maand naar 30 miljard dollar gaat. Dat betekent dat het beleidsorgaan met een maandelijkse inkoop van 120 miljard dollar vanaf december gerekend na maart het opkoopprogramma helemaal heeft beëindigd. Dat verwacht de markt inmiddels ook en die prognose zit ook al in de koers. Daarmee denken we dat de euro op het niveau van vandaag de week uit gaat", aldus Mevissen.

Ten opzichte van het Britse pond is Rabobank minder optimistisch. "Het Verenigd Koninkrijk is zowel intern als extern met tal van sluimerende dossiers omgeven, zoals de verstoorde aanvoerlijnen, de omikron-variant van het coronavirus, de vistwist met Frankrijk, de Schotse behoefte aan onafhankelijkheid, de kwestie in het noorden van Ierland en de positie van premier Boris Johnson. Wij denken dat de euro over zes maanden op 0,86 en over twaalf maanden op 0,87 Britse pond noteert", aldus de marktanalist van Rabobank woensdag.

De Britse producenten- en consumentenprijzen liepen in november op jaarbasis nog meer op dan in oktober op jaarbasis al het geval was. De procentenprijzen stegen met 9,1 procent, de consumentenprijzen met 5,1 procent.

In Frankrijk bedroeg de inflatie in november in een tweede meting opnieuw 2,8 procent op jaarbasis, tegen 2,6 procent in oktober.

Voordat de Fed met het rentebesluit, de dot plot en een toelichting naar buiten treedt, publiceren de Amerikanen nog de importprijzen en de detailhandelsverkopen over november, de Empire State-index en het vertrouwen onder woningbouwers. Ook staan de bedrijfsvoorraden en de wekelijkse olievoorraden geagendeerd.

De euro noteerde woensdag 0,2 procent hoger op 1,1275 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8505 Britse pond. Het Britse pond won woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3257 dollar.