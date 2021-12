AEX blijft dicht bij huis, forse koerssprong Avantium

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,1 procent op 776,63 punten.

Beleggers wachten af of de opleving in het aantal coronabesmettingen en de nieuwe omikronvariant van invloed zullen zijn op het tempo waarin de Federal Reserve de steunmaatregelen afbouwt. "Het rentebesluit kan de beurs door elkaar schudden", aldus beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx.

Een onverwachts forse stijging van de Amerikaanse producentenprijzen zet volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de toon voor het rentebesluit van de Fed vanavond. De producentenprijzen stegen in november met 0,8 procent, waar vooraf was gerekend op een stijging van 0,5 procent. Op jaarbasis steeg het prijspeil in november met bijna 10 procent, zo bleek dinsdag.

De hogere producentenprijzen suggereren dat de prijsdruk breedgedragen en hardnekkig is, aldus Commerzbank.

"Tot aan het begin van de maand werd verwacht dat de Fed de afbouw van het opkoopprogramma van obligaties zou versnellen", aldus Hewson, wijzend op de verwachting dat de Fed elke maand voor 30 miljard dollar minder obligaties zou opkopen. Er wordt nu voor 15 miljard dollar minder opgekocht.

Hewson sluit niet uit dat de Fed vanavond zelfs aankondigt 35 miljard dollar minder op te kopen, na de snelle stijging van de consumenten- en producentenprijzen. Dit zou betekenen dat het opkoopprogramma al in februari geheel is afgerond in plaats van in maart.

"We weten al dat het woord 'tijdelijk' in relatie tot de inflatie uit de verklaring van de Fed wordt gehaald, maar we kunnen ook een agressievere dot plot verwachten", aldus Hewson. Een meerderheid van de Fed-leden kan opteren voor drie renteverhogingen volgend jaar. "Al moeten zij ook de risico's van omikron erkennen."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1272. De olieprijzen daalden met een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stegen ASML en Adyen tot 1,9 procent. Philips leverde daarentegen 2,2 procent in.

In de AMX won Galapagos 1,5 procent en WDP 1,3 procent. PostNL verloor 3,2 procent. Het postbedrijf is volgens de Britse bank Barclays niet langer koopwaardig. In 2022 kan het niet de prijzen verhogen voor het versturen van briefpost, waardoor de extra winsten uit 2020 verdampen, terwijl de marges op de pakketvolumes zullen normaliseren. Ook vindt Barclays de EBIT-outlook van PostNL voor 2024 ambitieus.

Avantium won onder de kleinere fondsen nog eens 11,6 procent. Berenberg verhoogde woensdag het koersdoel voor Avantium van 5,20 naar 8,40 euro bij handhaving van het koopadvies. Een belegging in Avantium ging in de afgelopen twee jaar gepaard met de nodige zorgen onder beleggers of het bedrijf wel in staat was om de duurzame kunststof PEF op de markt te brengen, vanwege vertragingen en financieringsproblemen, aldus analisten van Berenberg. Veel van deze risico's zijn volgens de marktvorsers inmiddels van tafel.

Sligro en B&S, coronagevoelige aandelen, dalen woensdag tot 1,8 procent.