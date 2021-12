ABN Amro verhoogt koersdoel Accell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het koersdoel voor Accell Group verhoogd van 46,50 naar 51,30 euro en handhaafde het Outperform advies op de fietsenfabrikant. Analist Martijn den Drijver besloot na de recente kwartaalupdate van Accell om zijn taxaties te verhogen. "De veel betere verkopen in de periode tot november 2021, 5,5 procent omzetgroei in de periode juli tot november tegenover onze schatting van een krimp van 1,8 procent in de tweede jaarhelft, dwingt ons tot het verhogen van onze prognoses", aldus Den Drijver. Hij rekent voor dit jaar op 6 procent meer omzet dan eerder en zelfs 17 procent meer EBIT. Daarmee komt de omzet dit jaar volgens de analist uit op 1,39 miljard euro en de EBIT op 104,4 miljoen euro. Dit levert vermoedelijk een EBIT-marge op van 7,5 procent, wat al "vrij dicht in de buurt van de doelstelling voor 2022 van minimaal 8 procent is". Ook voor 2022 verhoogde Den Drijver zijn omzetraming met 6 procent en die voor de EBIT met 8 procent. Daarmee zit hij nu enkele procenten boven de analistenconsensus. En voor 2023 rekent ABN AMRO op een aanhoudend sterke autonome groei van 7,9 procent, vooral dankzij de toenemende populariteit van fietsen en e-bikes in Zuid-Europa. Het aandeel Accell stijgt woensdag 1,8 procent naar 42,35 euro. Bron: ABM Financial News

