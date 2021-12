Beursblik: ING nog steeds favoriet van Credit Suisse

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse vindt ING onverminderd het favoriete aandeel onder de bankaandelen uit de Benelux. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Zwitserse zakenbank.

ING blijft een sectorfavoriet van Credit Suisse met een Outperform advies en een koersdoel van 14,50 euro. Over ABN AMRO werd de bank positiever en het advies ging van Underperform naar Neutraal en het koersdoel van 12,00 naar 14,00 euro.

Negatiever werd Credit Suisse over KBC. Het advies ging van Neutraal naar Underperform met een ongewijzigd koersdoel van 77,00 euro.

Desondanks zijn de analisten van mening dat banken in de Benelux de hoogst renderende aandelen in de sector zullen zijn in 2022, ondersteund door een combinatie van overtollig kapitaal en in sommige gevallen een hoger rendement op het eigen vermogen.

Na sterke prestaties in 2021, is Credit Suisse van mening dat er weinig verrassingen zullen zijn in de winstcijfers van de banken in het licht van de lage rentes en hoge inflatie. De kwaliteit van de activa zal de winst van banken stuwen, al is KBC op dit vlak het zwakke broertje. ABN AMRO is volgens Credit Suisse juist sterk op dit vlak.

Credit Suisse verhoogde de ramingen voor de winst per aandeel van ABN AMRO in 2022 met circa 4 procent, waardoor het koersdoel en advies omhoog konden.