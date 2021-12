ASML en ASMI in trek op licht hogere beurs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,6 procent hoger op 780,44 punten. Onder de hoofdfondsen stegen ASML en ASMI tot drie procent. Philips leverde daarentegen 1,9 procent in. In de AMX won Aalberts 0,9 procent en WDP 0,7 procent. PostNL verloor 2,7 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging van Barclays voor PostNL. Het postbedrijf is volgens de Britse bank niet langer koopwaardig. Inpost verloor 2,0 procent. Avantium won onder de kleinere fondsen 10,8 procent. Berenberg verhoogde woensdag het koersdoel voor Avantium van 5,20 naar 8,40 euro bij handhaving van het koopadvies. Een belegging in Avantium ging in de afgelopen twee jaar gepaard met de nodige zorgen onder beleggers of het bedrijf wel in staat was om de duurzame kunststof PEF op de markt te brengen, vanwege vertragingen en financieringsproblemen, aldus analisten van Berenberg. Veel van deze risico's zijn volgens de marktvorsers inmiddels van tafel. CM.com verloor 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.