Berenberg verhoogt koersdoel Aedifica

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor Aedifica verhoogd van 124,00 naar 127,00 euro met een ongewijzigde koopaanbeveling. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Kai Klose. De analist verhoogde zijn winstverwachting voor 2021, in lijn met de outlookverhoging van medio november door Aedifica zelf. Aedifica verwacht een aangepaste winst van ten minste 4,28 euro per aandeel, tegen eerder 4,16 euro. De onderneming heeft ook het dividenddoel verhoogd van 3,30 naar 3,40 euro per aandeel. Dit onderstreept het optimisme van het bedrijf over de toekomst, meent Klose. De analist is daarbij van mening dat Aedifica goed gepositioneerd is voor de komende jaren. Voor 2021 rekent Berenberg op een winst per aandeel Aedifica van 4,29 euro met een dividend van 3,40 euro. Voor de komende jaren handhaafde Klose zijn taxaties min of meer. Het aandeel Aedifica sloot dinsdagavond op 113,20 euro. Bron: ABM Financial News

