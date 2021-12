Sanofi en GSK tevreden over onderzoeksresultaten coronabooster Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sanofi en GSK hebben positieve onderzoeksresultaten geboekt met hun coronabooster. Dit maakten de twee farmaceuten woensdag bekend. De booster levert volgens Sanofi en GSK "een sterke immuunreactie op". Verder werd de booster goed getolereerd en het veiligheidsprofiel was min of meer gelijk aan die van reeds goedgekeurde coronavacins. Het betreft voorlopige resultaten van de Fase 3 studie, die nog doorloopt. Vermoedelijk zijn er in het eerste kwartaal van 2022 voldoende data verzameld om de toezichthouders te kunnen informeren. Bron: ABM Financial News

