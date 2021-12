Morgan Stanley ziet geen opwaarts potentieel in Besi

Is maar de vraag of er nu sprake is van een piekwinst.

Uitgaande van een winst van ongeveer 4 euro per aandeel is de huidige winst per aandeel rond de 18. Er zijn geregelde inkoopprogramma's die maken dat de winst over minder aandelen worden verdeeld.



Verder heeft Besi laten zien dat het steeds meer kwaliteit en waarde toevoegt aan zijn producten; dat het een steeds groter marktaandeel heeft gewonnen; dat er steeds meer machines uitstaan die ook onderhoud vergen. En dat de cycli niet betekenen dat het steeds terug bij af is, maar met pieken en dalen op steeds hogere niveau's. En tenslotte weet Besi ook in zijn productiecapaciteit en kostenstructuur goed mee te ademen met de cyclus in de markt.