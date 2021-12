Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve.



Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0.2 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,9 procent lager op 775,75 punten.

Beleggers zullen vermoedelijk terughoudend zijn in aanloop naar het rentebesluit van de Fed, dat vanavond pas bekend wordt gemaakt. De markt is benieuwd of de opleving in het aantal coronabesmettingen en de nieuwe omikronvariant verandering brengt in het tempo waarin de Fed haar steunmaatregelen afbouwt. Volgens een Zuid-Afrikaanse studie bieden twee injecties met het Pfizer-BioNTech vaccin een bescherming van 70 procent tegen ziekenhuisopname bij de nieuwste variant.

De centrale bank kan ook een signaal afgeven dat het volgend jaar sneller de rentes verhoogt dan verwacht in een poging de inflatie in bedwang te houden.

"We denken dat de Fed nu actie gaat ondernemen om de inflatie in te perken", zeiden economen van Nomura in een vooruitblik op het rentebesluit. Om zichzelf de ruimte te geven om eerder de rentes te kunnen verhogen, kondigt de Fed woensdagavond vermoedelijk aan dat het vanaf half januari sneller zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen, aldus de Japanse bank.

Vorige week gepubliceerde inflatiecijfers versterken de noodzaak voor de Fed om sneller te taperen. In november stegen de consumentenprijzen in de Verenigde Staten met 6,8 procent. De kerninflatie kwam uit op 4,9 procent.

"Dit alles creëert een uitdagend klimaat voor de markten", aldus vermogensbeheerder Hani Redha van PineBridge Investments. "De beurzen zijn wat richtingloos geweest in aanloop naar dit moment. Beleggers willen een bevestiging zien van de plannen van de Fed", aldus Redha.

Ook de Europese Centralen Bank, de Bank of England en de centrale banken van Japan, Turkije, Noorwegen en Zwitserland hebben deze week een rentebesluit gepland.

Beleggers deden in de afgelopen weken vooral aandelen van hand waarvan de waarderingen hoog zijn opgelopen, waaronder techaandelen en aandelen gerelateerd aan consumptiegoederen. Deze aandelen kunnen volgens strateeg Sam Stovall van CFRA Research een nieuwe klap krijgen als de rentes omhoog gaan.

"Beleggers denken dat Fed-voorzitter Jerome Powell steeds vaker als een havik zal optreden", aldus Stovall. "Zij proberen daarom nog wat winsten van tafel te halen voor het einde van het jaar."

Bovendien zijn beleggers geschrokken door de recente scherpe stijging van de Amerikaanse producentenprijzen, hetgeen suggereert dat de prijsdruk breedgedragen en hardnekkig is, aldus Commerzbank. De producentenprijzen stegen in november met 0,8 procent, waar vooraf was gerekend op een stijging van 0,5 procent. Op jaarbasis steeg het prijspeil in november met bijna 10 procent, zo bleek dinsdag.

De Amerikaanse oliefuture is dinsdag gedaald en sloot op het laagste niveau in meer dan een week. De januari-future voor een vat ruwe olie eindigde 0,8 procent lager op 70,73 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.

"De kwestie van overaanbod in het komende kwartaal wordt steed hardnekkiger", zei analist Robbie Fraser van Schneider Electric. "Het IEA heeft aangekondigd dat er al overaanbod wordt gemeld in de huidige markt, vooral doordat de omikronvariant het internationale reisverkeer inperkt." In de Aziatische handel vanochtend koersten de olieprijzen nog eens ruim een procent lager.

De euro/dollar noteerde op 1,1269. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,1255 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1270 op de borden.

Bedrijfsnieuws

IMCD wil door met de huidige raad van bestuur. Zowel CEO Piet van der Slikke als CFO Hans Kooijmans wordt door de raad van commissarissen voorgesteld voor herbenoeming. Dit moet gebeuren tijdens de jaarvergadering in 2022.

Heijmans neemt een fabriek van het Friese IIBO over en kan zo versneld opschalen naar grootschalige productie van houtskeletbouwwoningen.

Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wees verder op een nieuw Onderwogen advies van Morgan Stanley voor Besi en een adviesverlaging van Barclays voor PostNL. Het postbedrijf is volgens de Britse bank niet langer koopwaardig.

Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor Avantium verhoogd van 5,20 naar 8,40 euro bij handhaving van het koopadvies. Een belegging in Avantium ging in de afgelopen twee jaar gepaard met de nodige zorgen onder beleggers of het bedrijf wel in staat was om de duurzame kunststof PEF op de markt te brengen, vanwege vertragingen en financieringsproblemen, aldus analisten van Berenberg. Veel van deze risico's zijn volgens de marktvorsers inmiddels van tafel.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,8 procent lager op 4.634,09 punten. De Nasdaq verloor 1,1 procent tot 15.237,63 punten. De Dow Jones-index daalde 0,3 procent tot 35.544,18 punten.