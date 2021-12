Inditex ziet omzet flink oplopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Inditex heeft in de eerste negen maanden van het lopende gebroken boekjaar de omzet flink zien stijgen. Dit maakte het Spaanse modehuis woensdag bekend. "Erg bevredigende resultaten", zei voorzitter Pablo Isla. De omzet van Inditex liet op jaarbasis een stijging zien van liefst 37 procent naar 19,3 miljard euro. In het derde kwartaal steeg de omzet op jaarbasis met 21 procent en ten opzichte van het derde kwartaal van 2019 met 10 procent. De online omzet steeg in de afgelopen negen maanden met 28 procent en met 124 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Het operationeel resultaat (EBITDA) kwam uit op 5,43 miljard euro, een stijging van 63 procent op jaarbasis. Op nettoniveau resteerde een winst van 2,5 miljard euro, goed voor een stijging van 273 procent. Bron: ABM Financial News

