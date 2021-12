Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Avantium

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het koersdoel voor Avantium verhoogd van 5,20 naar 8,40 euro bij handhaving van het koopadvies.

Een belegging in Avantium ging in de afgelopen twee jaar gepaard met de nodige zorgen onder beleggers of het bedrijf wel in staat was om de duurzame kunststof PEF op de markt te brengen, vanwege vertragingen en financieringsproblemen, aldus analisten van Berenberg.

Veel van deze risico's zijn volgens de marktvorsers inmiddels van tafel. Avantium nam afgelopen week de definitieve investeringsbeslissing om een nieuwe duurzame FDCA fabriek te bouwen in de provincie Groningen. Dit besluit markeert volgens Avantium een belangrijke mijlpaal voor de verdere ontwikkeling en commercialisering van de duurzame kunststof PEF, waarvan FDCA de belangrijkste bouwsteen voor is.

"Avantium kan nu PEF naar de markt brengen, waardoor de eerste verkopen in 2024 worden verwacht", aldus Berenberg. De productie van FDCA is volgens Berenberg de grootste uitdaging in de productie van PEF en Avantium slaagt er volgens Berenberg in om zijn technologie hier efficiënt voor in te zetten.

Hoewel de aandelen al flink aantrokken sinds de investeringsbeslissing werd genomen, staan ze nog steeds beduidend lager dan ten tijde van de beursgang in 2017, terwijl de commercialisering nu een stap dichterbij is, aldus de analisten.

Het aandeel Avantium sloot dinsdag op 4,83 euro.