GrandVision wil Zweedse optiekketen overnemen

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) GrandVision heeft samen met Synoptik Foundation een akkoord gesloten voor de overname van de Zweedse optiekketen Smarteyes. Dit maakte de uitbater van optiekartikelen woensdag bekend zonder financiële detail te vermelden. Smarteyes wordt via een dochter van Grandvision en SF Synoptik A/S overgenomen van Mellby Gård. Smarteyes heeft 87 vestigingen verspreid over Zweden, waar het grootste deel zit, en verder Denemarken en Duitsland. In 2020 was de keten goed voor een omzet van 622 miljoen Zweedse kroon en biedt het meer dan 500 mensen werk. Het is de vierde optiekketen in Zweden en de vijfde in Scandinavië. De verwachting is dat de transactie binnen acht maanden wordt goedgekeurd door de betreffende mededingingsautoriteiten. Bron: ABM Financial News

