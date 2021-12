Heijmans koopt fabriek IIBO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans neemt een fabriek van het Friese IIBO over en kan zo versneld opschalen naar grootschalige productie van houtskeletbouwwoningen. Dit maakte de beursgenoteerde bouwer woensdagochtend bekend zonder een overnamesom te noemen. Vanaf 2022 gaat Heijmans de techniek van houtskeletbouw op grote schaal toepassen. "Dat onderstreept de ambitie om CO2-neutraal te bouwen", aldus de bouwer. In totaal zullen er in heel 2022 ongeveer 100 woningen geproduceerd worden. In 2023 wordt dat aantal in de eigen Heijmans-fabriek verdubbeld naar 200 woningen. Daarna neemt de groei toe naar circa 800 tot 1.000 houtskeletbouw-woningen per jaar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.