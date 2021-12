IMCD wil door met CEO en CFO Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) IMCD wil door met de huidige raad van bestuur. Dit maakte de distributeur van speciale chemicaliën en voedingsingrediënten woensdag voorbeurs bekend. Zowel CEO Piet van der Slikke als CFO Hans Kooijmans wordt door de raad van commissarissen voorgesteld voor herbenoeming. Dit moet gebeuren tijdens de jaarvergadering in 2022. Van der Slikke ambieert dan een herbenoeming voor een periode van twee jaar, waarna hij met pensioen wil. Kooijmans wordt in principe wel herbenoemd voor een periode van vier jaar. Commissaris Stephan Nanninga is eveneens genomineerd voor een herbenoeming van vier jaar. Bron: ABM Financial News

