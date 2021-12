Europese beurzen openen naar verwachting gemengd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een gemengde opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 35 punten voor de Duitse DAX, een plus van 12 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 8 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag lager in afwachting van de rentebesluiten van de Federal Reserve op woensdag en van de Europese Centrale Bank op donderdag.

Ook de Bank of England en de centrale banken van Japan, Turkije, Noorwegen en Zwitserland hebben deze week een rentebesluit ingepland. Verwacht wordt dat de Fed een versnelde afbouw van zijn obligatie-opkopen zal aankondigen en mogelijk indicaties geeft van plannen om de rente te verhogen, nu de inflatie langdurig hoog lijkt te blijven.

De ECB "zal ook waarschijnlijk het einde van zijn enorme stimulering van biljoenen euro's in maart aankondigen. Maar door oplopende aantal besmettingen met het coronavirus, zou de ECB zijn tijdschema kunnen uitstellen, totdat de Europese economie stabiliseert. Dit zou de euro omlaag duwen", zei Naeem Aslam van AvaTrade.

De Europese industriële productie groeide in oktober met 1,1 procent, zoals verwacht, en met 3,3 procent op jaarbasis.

De Britten zagen het aantal loonstrookjes sterk toenemen met 257.00 in oktober. "Dit houdt onze visie van een renteverhoging met 15 basispunten op donderdag in leven", zei George Buckley van Nomura in een rapport.

Het Internationaal Energieagentschap wees in zijn maandrapport op een iets lagere vraag naar olie in 2021 en verwacht ook dat de vraag in 2022 iets lager uitkomt dan eerder verwacht.



Bedrijfsnieuws

Een zwakke opening voor de technologiesector op Wall Street had zijn weerslag op de koersen van sectorgenoten in Europa. ASML, SAP en Infineon leverden zo'n 2 tot 3 procent in.

Onder de aandelen die bewogen was Vifor Pharma een sterke winnaar. Het aandeel steeg 14 procent na een overnamebod in contanten van het Australische CSL voor de Zwitserse farmaceutische specialist.

Ocado sloot 8 procent hoger, nadat de online-kruidenier en retailtechnoloog meldde dat de Amerikaanse toezichthouder ITC van mening is dat het bedrijf de rechten van het Noorse Autostore Holdings niet heeft aangetast. Het Noorse roboticabedrijf verloor 14 procent en kondigde aan in beroep te gaan.

De Zwitserse bank UBS daalde licht nadat een Frans gerechtshof van appèl een boete van ruim 3 miljard euro grotendeels in stand hield, hoewel ongeveer de helft van het bedrag een ontneming en een schadevergoeding aan de Franse staat wordt genoemd, na uitlokking tot het witwassen van belastingfraude.



Euro STOXX 50 4.144,51 (-0,92%)

STOXX Europe 600 469,56 (-0,84%)

DAX 15.453,56 (-1,08%)

CAC 40 6.895,31 (-0,69%)

FTSE 100 7.218,64 (-0,18%)

SMI 12.411,58 (-1,11%)

AEX 775,75 (-0,93%)

BEL 20 4.121,78 (-0,57%)

FTSE MIB 26.556,67 (+0,02%)

IBEX 35 8.378,50 (+0,67%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag vlak.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager, in reactie op oplopende producentenprijzen en in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. "Beleggers moeten rekening houden met volatiliteit", waarschuwde marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De Fed wil vermoedelijk sneller gaan taperen en die havikachtige blik kan leiden tot lagere aandelenkoersen, aldus Aslam.

Wall Street daalde in nadat bleek dat de producentenprijzen in november met 0,8 procent zijn gestegen, waar vooraf was gerekend op 0,5 procent. Op jaarbasis steeg het prijspeil in november met bijna 10 procent. Dit ondersteunt de verwachting dat de Fed sneller zijn stimulering wil afbouwen.

Financiële aandelen kregen een duw omhoog van het economische cijfer, en technologie en groeigerichte aandelen een duw omlaag. Het was al met al geen alarmerend bericht, vonden analisten. "Gemengde boodschappen zullen de dienst blijven uitmaken terwijl het jaar op zijn einde loopt", stelde Lindsey Bell van Ally Invest, erop wijzend dat de bewegingen op de obligatiemarkt zeer beperkt bleven. Dat betekent dat de verwachtingen voor de toekomstige beleidsrentes van centrale banken niet sterk wijzigden.

Beleggers rekenen immers sowieso al op een versnelling van de afbouw van de stimulering door de Federal Reserve, woensdag bij het rentebesluit. De aandacht zal zich met name richten op de economische ramingen en de renteverwachtingen in de 'dot plot'.

Ook zijn beleggers benieuwd hoe de Fed aankijkt tegen de snel verspreidende omikron-variant van het coronavirus. Volgens een Zuid-Afrikaanse studie bieden twee injecties met het PFizer-BioNTech vaccin een bescherming van 70 procent tegen ziekenhuisopname bij de variant.

Bedrijfsnieuws

Tesla daalde 0,8 procent, na een verlies van 5 procent op maandag. Topman Elon Musk verkocht opnieuw aandelen en wist daarnaast de crypomunt dogecoin omhoog te praten, door op Twitter te zeggen dat de cryptomunt gebruikt kan worden om bepaalde merchandise te kopen, zei marktanalist Naeem Aslam.

IBM en Samsung Electronics kondigden een doorbraak aan met een nieuwe verticale architectuur voor transistors. Het ontwerp zou het energieverbruik van halfgeleiders met 85 procent kunnen verminderen. IBM steeg 1 procent. Samsung won 0,3 procent.

De coronapil die Pfizer ontwikkelt, verkleint de kans op ziekenhuisopname of overlijden met 89 procent binnen drie dagen nadat de eerste symptomen optreden. Het bedrijf meldde ook dat de coronapil vermoedelijk helpt tegen de omikronvariant van het coronavirus. Pfizer steeg 6 procent.

De voedingstak van 3M gaat een samenwerking aan met Neogen. Het bedrijf voor voedselveiligheid krijgt een omzet van circa 1 miljard dollar en zal voor 50,1 procent in handen van 3M zijn. De koers van Neogen steeg 8,2 procent.

S&P 500 index 4.634,09 (-0,75%)

Dow Jones index 35.544,18 (-0,30%)

Nasdaq Composite 15.237,64 (-1,14%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag vlak.

Nikkei 225 28.466,63 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.661,09 (-0,0%)

Hang Seng 23.638,99 (+0,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1269. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,1255 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,1270 op de borden.

USD/JPY Yen 113,72

EUR/USD Euro 1,1269

EUR/JPY Yen 128,12

MACRO-AGENDA:

03:00 Industriële productie - November (Chi)

03:00 Detailhandelsverkopen - November (Chi)

08:00 Inflatie - November (VK)

08:00 Producentenprijzen - November (VK)

08:45 Inflatie - November (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Importprijzen - November (VS)

14:30 Detailhandelsverkopen - November (VS)

14:30 Empire State index - December (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - December (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Oktober (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Renteverwachtingen dot plot (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting voorzitter Powell (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten