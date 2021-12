Wall Street in het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten, na "hete" producentenprijzen en in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. De S&P 500 index sloot 0,75 procent lager op 4.634,09 punten. De Nasdaq verloor 1,14 procent tot 15.237,63 punten. De Dow Jones-index daalde 0,30 procent tot 35.544,18 punten. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade zijn beleggers in afwachting van de rentebesluiten die deze week worden bekendgemaakt. Woensdag maakt de Federal Reserve het resultaat bekend van zijn tweedaagse beleidsvergadering. Donderdag zijn de Europese Centrale Bank en Bank of England aan de beurt. "Beleggers moeten rekening houden met volatiliteit", waarschuwde Aslam. De Fed wil vermoedelijk sneller gaan taperen en die havikachtige blik kan leiden tot lagere aandelenkoersen, aldus de marktanalist. Wall Street daalde in nadat bleek dat de producentenprijzen in november met 0,8 procent zijn gestegen, waar vooraf was gerekend op 0,5 procent. Op jaarbasis steeg het prijspeil in november met bijna 10 procent. Dit ondersteunt de verwachting dat de Fed sneller zijn stimulering wil afbouwen. Financiële aandelen kregen een duw omhoog van het economische cijfer, en technologie en groeigerichte aandelen een duw omlaag. Het was al met al geen alarmerend bericht, vonden analisten. "Gemengde boodschappen zullen de dienst blijven uitmaken terwijl het jaar op zijn einde loopt", stelde Lindsey Bell van Ally Invest, erop wijzend dat de bewegingen op de obligatiemarkt zeer beperkt bleven. Dat betekent dat de verwachtingen voor de toekomstige beleidsrentes van centrale banken niet sterk wijzigden. Beleggers rekenen immers sowieso al op een versnelling van de afbouw van de stimulering door de Federal Reserve, woensdag bij het rentebesluit. De aandacht zal zich met name richten op de economische ramingen en de renteverwachtingen in de 'dot plot'. Ook zijn beleggers benieuwd hoe de Fed aankijkt tegen de snel verspreidende omikron-variant van het voronavirus. Volgtens een Zuidafrikaanse studie bieden twee injecties met het PFizer-BioNTech vaccin een bescherming van 70 procent tegen ziekenhuisopname bij de variant. De euro/dollar handelde op 1,1255. De WTI-olieprijs daalde 1 procent tot 70,56 dollar. Het Internationaal Energieagentschap rekent dit en volgend jaar op een iets minder sterke groei van de vraag naar olie, bleek dinsdag uit het maandrapport. Bedrijfsnieuws Tesla daalde 0,8 procent, na een verlies van 5 procent op maandag. Topman Elon Musk verkocht opnieuw aandelen en wist daarnaast de crypomunt dogecoin omhoog te praten, door op Twitter te zeggen dat de cryptomunt gebruikt kan worden om bepaalde merchandise te kopen, zei marktanalist Naeem Aslam. IBM en Samsung Electronics hebben gezamenlijk een doorbraak aangekondigd in het ontwerp van halfgeleiders met behulp van een nieuwe verticale transistorarchitectuur. Het ontwerp heeft volgens de twee bedrijven potentieel om het energieverbruik met 85 procent te verminderen. IBM gaat dinsdag vooralsnog een half procent hoger openen. IBM steeg 1 procent. Samsung won 0,3 procent. De coronapil die Pfizer ontwikkelt, verkleint de kans op ziekenhuisopname of overlijden met 89 procent binnen drie dagen nadat de eerste symptomen optreden. Het bedrijf meldde ook dat de coronapil vermoedelijk helpt tegen de omikronvariant van het coronavirus. Pfizer opende weinig veranderd maar het aandeel steeg halverwege de handelsdag naar een plus van 6 procent. De voedingstak van 3M gaat een samenwerking aan met Neogen. Met deze stap ontstaat een activiteit die zich bezighoudt met voedselveiligheid en goed is voor een omzet van circa 1 miljard dollar en een EBITDA van ongeveer 300 miljoen dollar in het eerste jaar na afronding van de transactie. Na deze transactie houdt 3M een belang van 50,1 procent in Neogen. Het aandeel Neogen steeg 8,2 procent. Bron: ABM Financial News

