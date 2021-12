Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse oliefuture is dinsdag gedaald en gesloten op het laagste niveau in meer dan een week. De januarifuture voor een vat ruwe olie sloot 0,8 procent hoger op 70,73 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. De combinatie van "havikachtige, risk-off-reactie door de markten op het "hete" cijfer voor de producentenprijzen" drukte op het sentiment, zei Tyler Richey van Sevens Report, evenals een rapport van de IEA dat suggereerde dat de mondiale oliemarkt al naar een surplus aan het omslaan is. Als derde factor die de olieprijs drukte noemde Richey het toenemend aantal overheden en grote bedrijven dat strengere beperkingen instelt om het coronavirus in bedwang te houden. Het Parijse IEA zei dinsdag ook in zijn maandelijkse rapport dat de verwachting voor het olie-aanbod van niet-OPEC-producenten met 100.000 vaten per dag is gedaald en verlaagde zijn verwachting voor de vraag met dezelfde hoeveelheid. De stijging van het aantal coronavirusgevallen zal naar verwachting het herstel van de mondiale vragen dempen. "De casus voor overaanbod in het komende kwartaal blijft in kracht toenemen", zei Robbie Fraser van Schneider Electric. "De IEA heeft aangekondigd dat overaanbod-omstandigheden al worden gemeld in de huidige markt, vooral doordat de omikron-variant het internationale reisverkeer inperkt." "Als de risicobereidheid deze week een impuls krijgt van centrale banken dan zou de olieprijs weer wat kunnen stijgen, maar uiteindelijk zijn de omicron-data waart het om draait zei Craig Erlam van Oanda. "De politici maken zich duidelijk zorgen en de snelheid waarmee het virus wordt overgedragen baart zorg. Verdere beperkingen kunnen drukken op de olieprijs maar handelaren zullen maar al te goed beseffen dat elke daling van de olieprijs in reactie op omikron een abrupte aanpassing van OPEC+ in gang kan zetten." Woensdag volgen wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden. Er wordt een daling van de voorraad ruwe olie met 1,7 miljoen vaten voorzien door economen. Bron: ABM Financial News

