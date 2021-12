Europese beurzen sluiten lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag lager gesloten in afwachting van de rentebesluiten van de Federal Reserve woensdag en van de Europese Centrale Bank donderdag, in een week die sterk gedomineerd wordt door monetaire beleidsvergaderingen. De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,8 procent lager op 469,56 punten. De Duitse DAX eindigde 1,1 procent lager op 15.453,56 punten. De Franse CAC 40 sloot op 0,7 procent verlies bij een stand van 6.895,31 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.218,64 punten. Ook de Bank of England en de centrale banken van Japan, Turkije, Noorwegen en Zwitserland hebben deze week een rentebesluit ingepland. Verwacht wordt dat de Fed een versnelde afbouw van zijn obligatie-opkopen zal aankondigen en mogelijk indicaties geeft van plannen om de rente te verhogen, nu de inflatie langdurig hoog lijkt te blijven. De ECB "zal ook waarschijnlijk het einde van zijn enorme stimulering van biljoenen euro's in maart aankondigen. Maar door oplopende aantal besmettingen met het coronavirus, zou de ECB zijn tijdschema kunnen uitstellen, totdat de Europese economie stabiliseert. Dit zou de euro omlaag duwen", zei Naeem Aslam van AvaTrade. De Europese industriële productie is in oktober met 1,1 procent gegroeid, zoals verwacht, en met 3,3 procent op jaarbasis. De Britten zagen het aantal loonstrookjes sterk toenemen met 257.00 in oktober. "Dit houdt onze visie van een renteverhoging met 15 basispunten op donderdag in leven", zei George Buckley van Nomura in een rapport.



De olieprijs daalde ruim 2 procent. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde 2,2 procent lager op 69,69 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 72,76 dollar, ook een daling van 2,2 procent. Het Internationaal Energieagentschap wees in zijn maandrapport op een iets lagere vraag naar olie in 2021 en verwacht ook dat de vraag in 2022 iets lager uitkomt dan eerder verwacht. De euro/dollar noteerde weinig veranderd op 1,1270. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1276 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1287 op de borden.



Bedrijfsnieuws Een zwakke opening voor de technologiesector op Wall Street had zijn weerslag op de koersen van sectorgenoten in Europa. ASML, SAP en Infineon leverden zo'n 2 tot 3 procent in. Onder de aandelen die bewogen was Vifor Pharma een sterke winnaar. Het aandeel steeg 14 procent na een overnamebod in contanten van het Australische CSL voor de Zwitserse farmaceutische specialist. Ocado sloot 8 procent hoger, nadat de online-kruidenier en retailtechnoloog meldde dat de Amerikaanse toezichthouder ITC van mening is dat het bedrijf de rechten van het Noorse Autostore Holdings niet heeft aangetast. Het Noorse roboticabedrijf verloor 14 procent en kondigde aan in beroep te gaan. De Zwitserse bank UBS daalde licht nadat een Frans gerechtshof van appèl een boete van ruim 3 miljard euro grotendeels in stand hield, hoewel ongeveer de helft van het bedrag een ontneming en een schadevergoeding aan de Franse staat wordt genoemd, na uitlokking tot het witwassen van belastingfraude.



Tussenstanden Wall Street Wall Street liet rond sluitingstijd in Europa rode koersen zien. De Dow Jones-index daalde 0,4 procent, de brede S&P500 index verloor 1,2 procent en technologie-index Nasdaq zakte 1,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.