Mittal koploper in rode AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag lager geëindigd. Bij een slot van 775,75 punten verloor de AEX 0,9 procent.



"Hogere volatiliteit weergeeft de onrust en nervositeit onder beleggers. Die onzekerheden worden mogelijk later deze week weggenomen wanneer centrale banken meer duidelijkheid zullen verschaffen over het monetaire beleid", zei Justin Blekemolen van Lynx.



Als de AEX de komende tijd terugvalt tot onder 769 punten, dan wordt volgens de beleggingsspecialist de steunzone rond 750 punten belangrijk. "Een eventuele doorbraak kan een grotere daling richting de 700 punten uitlokken", waarschuwt Blekemolen.



Een doorbraak boven de 809 punten is nu noodzakelijk om te kunnen spreken van een nieuwe technische verbetering van de AEX, volgens de marktkenner van Lynx. Als dat lukt, dan "lijkt een aanval op de all-time high waarschijnlijk."



Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor de Amerikaanse producentenprijzen in de maand november. Die stegen met 0,8 procent op maandbasis, terwijl de kernprijzen met 0,7 procent stegen. Geraadpleegde economen rekenden vooraf op een stijging van de producentenprijzenindex met 0,5 procent op maandbasis en een kerncijfer van 0,4 procent.



Op jaarbasis steeg het prijspeil in november met 9,6 procent. De kerninflatie op jaarbasis steeg van 6,3 naar 6,9 procent.



"Een stijging van de producentenprijzen zal de opvatting van de Fed om zijn stimulus sneller af te bouwen, ondersteunen", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.



De Federal Reserve is dinsdag begonnen aan zijn tweedaagse beleidsvergadering en woensdagavond volgt het rentebesluit. Verwacht wordt dat de Fed sneller zijn monetaire steun zal gaan afbouwen en dat de rente volgend jaar mogelijk drie keer wordt verhoogd.



De euro/dollar noteerde rond het slot in Amsterdam op 1,1270.



De WTI-olieprijs noteerde ruim een procent lager, net boven de 70 dollar. Het Internationaal Energieagentschap rekent dit en volgend jaar op een iets minder sterke groei van de vraag naar olie, bleek dinsdag uit het maandrapport.



Stijgers en dalers



Onder de hoofdaandelen ging staalconcern ArcelorMittal aan kop met een winst van ruim 8 procent. Philips en Heineken wonnen 2 tot 3 procent. Berenberg verhoogde het koersdoel voor Heineken licht.



Techaandelen stonden onder druk in de AEX. ASMI en Adyen verloren 4 tot 5 procent. IMCD daalde ook bijna 4 procent.



In de AMX won roestvaststaalconcern Aperam 3,5 procent en koploper Eurocommercial zelfs bijna 4 procent. PostNL sloot de rij met een verlies van meer dan 2 procent.



In de AScX won CM.com bijna een procent. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen. Verder liet CM.com weten in onderhandeling te zijn over de overname van Building Blocks, een bedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie voor de consumentenmarkt.



Wereldhave en Vastned gingen aan kop, met winsten van 2,5 tot zo'n 3 procent. Avantium, recent een grote stijger, leverde dinsdag ruim 14 procent in.



BAM verloor 2 procent. De kosten voor de renovatie van de Afsluitdijk lopen op richting de 400 miljoen euro, nadat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder dit jaar nog gewag maakten van 120 miljoen euro, zo schreef De Telegraaf dinsdag op basis van bronnen. BAM is samen met Van Oord verantwoordelijk voor het project.



Het lokaal genoteerde Dutch Star Companies Two is in vergevorderde onderhandelingen over een overname van Cabka. De ondernemingswaarde van Cabka wordt geschat op ongeveer 250 miljoen euro. Het aandeel Dutch Star Companies Two won bijna 6 procent.



Ebusco zou een grote opdracht in Duitsland hebben binnengehaald. Dit meldde analist David Kerstens van Jefferies dinsdag. Het betreft een opdracht voor 90 elektrische bussen voor de stad Berlijn. Aan ABM Financial News liet Ebusco weten dat het Berlijnse stadsvervoerbedrijf nog niet bekend heeft gemaakt aan wie de order is vergeven. Het aandeel eindigde dinsdag bijna een procent hoger.



Wall Street



Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen duidelijk lager, met een verlies van 1,8 procent voor de Nasdaq.

Bron: ABM Financial News