Beursblik: cruciaal rentebesluit ECB op komst

(ABM FN-Dow Jones) Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank op donderdag wordt cruciaal. Dit stellen economen voorafgaand aan de ECB-vergadering, waar geen directe wijzigingen in het monetair beleid worden verwacht.

De nieuwe coronagolf en de omikronvariant maken het niet makkelijk voor de ECB, volgens econoom Carsten Brzeski van ING.

"De meeste leidende indicatoren wijzen erop dat het economisch momentum in het vierde kwartaal is afgezwakt en de huidige vierde golf en nieuwe omikronvariant zetten nog meer neerwaartse druk op de economie van de eurozone en dan met name de private consumptie", aldus Brzeski.

Tegelijkertijd loopt de inflatie verder op en moeten beleidsmakers die zeiden dat dit tijdelijk was, nu toch erkennen dat dit langer duurt dan aanvankelijk gedacht.

"Tegen deze achtergrond moet de ECB beslissen hoe het zijn noodmaatregelen wil gebruiken en hoeveel monetaire stimulus de eurozone daadwerkelijk nog nodig heeft", volgens de econoom van ING.

Economen van Credit Suisse verwachten niet dat de ECB zijn maandelijkse opkopen eerder dan verwacht stopzet, gezien de huidige neerwaartse risico's. Het Pandemic Emergency Purchase Programme wordt vermoedelijk in maart 2022 stopgezet, waarna de centrale bank zeker enkele maanden obligaties blijft opkopen onder het standaard Asset Purchase Programme.

Of de ECB dit komende donderdag ook gaat aankondigen, is de vraag, volgens BNP Paribas, dat niet uitsluit dat de centrale bank die beslissing nog even voor zich uitschuift. Daar zijn valuta-analisten van Monex Europe het mee eens. Zij wijzen op de mate van onzekerheid en het gebrek aan informatie over de concrete werkzaamheid van vaccins tegen de omikronvariant.

Ima Sammani van Monex sluit niet uit dat de ECB geen besluiten zal nemen, maar opnieuw zal benadrukken dat het PEPP in maart afloopt en dat het opkoopprogramma verlengd kan worden wanneer de situatie verslechtert.

Daarbij kan de centrale bank verder besluiten om geen details te geven over de periode daarna en dit uit te stellen tot in het nieuwe jaar wanneer er meer duidelijkheid is over de economische outlook.

Société Générale rekent erop dat als de ECB na maart het APP gaat inzetten, de opkopen vanaf april worden verhoogd van de huidige 20 miljard naar 50 miljard euro. In de zomer zou de ECB dan een verlaging kunnen overwegen tot 30 miljard euro, volgens de Franse bank, om vervolgens de opkopen in de herfst verder af te bouwen, tot 15 miljard euro per maand. Het complete APP zou uitgefaseerd kunnen worden in de zomer van 2023.

Anders dan in de Verenigde Staten hoeven beleggers in Europa voorlopig niet te vrezen voor een eerder dan verwachte renteverhoging. Voorzitter Christine Lagarde benadrukte de afgelopen tijd in diverse toespraken dat er volgend jaar nog geen verhoging komt en veel marktvolgers zijn het daar mee eens.

Barclays voorziet een eerste renteverhoging begin 2024, maar houdt een slag om de arm wat betreft de inflatie-ontwikkeling. Als die eind 2022 of begin 2023 niet onder de 1,5 procent ligt, maar boven de 2 procent blijft, dan zou een renteverhoging naar voren gehaald kunnen worden naar mogelijk de eerste helft van 2023.

De belangrijkste beleidsrente staat momenteel op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente is 0,50 procent negatief.

Volgens ING-econoom Carsten Brzeski zijn de nieuwe economische ramingen ook iets om komende donderdag op te letten. Aanzienlijke aanpassingen in de voorspellingen verwacht hij niet, maar ze zijn wel belangrijk voor de interne discussies van de ECB.

In september rekende de centrale bank op een economische groei van 5 procent in 2021, 4,6 procent in 2022 en 2,1 procent in 2023. De inflatie werd toen geschat op 2,2 procent in 2021, 1,7 procent in 2022 en 1,5 procent in 2023. Donderdag komt de ECB ook met de eerste ramingen voor 2024.

Als de centrale bank conform de verwachting vrij 'dovish' blijft de rest van het jaar, dan blijft de euro vermoedelijk onder druk staan, denkt ING. Dinsdag noteerde de euro/dollar op 1,1271.

De ECB maakt donderdag zijn rentebesluit bekend om 13:45 uur. Om 14:30 uur volgt voorzitter Lagarde met een toelichting en vraag-en-antwoordsessie.