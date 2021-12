Witwasboete UBS deels onherroepelijk Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS overweegt opnieuw in beroep te gaan tegen de beslissing van het Franse hof van appèl, die in hoger beroep de eerdere boete voor de Zwitserse bank voor witwassen en belastingfraude en het uitlokken daarvan grotendeels in stand hield. Dat meldde de Zwitserse bank dinsdag. De zaak draait om internationale zakelijke activiteiten van de bank in Frankrijk in de periode 2004 tot en met 2012. De Zwitserse moederbank UBS AG zag zijn boete verlaagd worden van 3,7 miljard naar 3,75 miljoen euro, wat een aardige opsteker was. Maar het hof heeft ook bevolen tot confiscatie van 1 miljard euro en een civiele schadevergoeding voor de Franse staat van 800 miljoen euro. Tegen deze twee verliesposten kan de bank niet meer in beroep gaan. De Franse entiteit UBS SA werd vrijgesproken van het ondersteunen van witwassen van de opbrengsten van belastingfraude, maar werd wel schuldig bevonden aan het ondersteunen van onwettige uitlokking. Hiervoor is een boete van 1,875 miljard euro opgelegd. Bron: ABM Financial News

