Shell neemt Amerikaanse zonne-energiespecialist Savion over

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell heeft een akkoord bereikt over de overname van de Amerikaanse zonne-energie en energieopslagontwikkelaar Savion. Dat liet de Brits-Nederlandse energiereus dinsdag in een persbericht weten. Savion wordt door Shell overgenomen van Macquarie's Green Investment Group. De groep heeft momenteel meer dan 18 gigawatt aan zonne-energie en batterijopslag in ontwikkeling voor klanten zoals nutsbedrijven en grote commerciële bedrijven. Het gaat om meer dan 100 projecten verdeeld over 26 Amerikaanse staten. Volgens Shell zal deze deal zijn wereldwijde portfolio van zonne-energiebedrijven aanzienlijk vergroten en zijn strategie om een geïntegreerd energiebedrijf te worden, ondersteunen. Jaarlijks wil Shell 2 tot 3 miljard dollar investeren in hernieuwbare energie. Shell verwacht de overname voor het jaareinde af te kunnen ronden. Er werden geen financiële details bekendgemaakt. Update: om technische redenen. Bron: ABM Financial News

