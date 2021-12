Europese beurzen vrijwel onveranderd rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag vrijwel onveranderd in een week die sterk gedomineerd wordt door tal van rentebesluiten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag vlak op 473,56 punten. De Duitse DAX noteerde ook bijna onveranderd op 15.615,98 punten. De Franse CAC 40 noteerde fractioneel hoger met een stand van 6.945,43 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,4 procent naar 7.258,10 punten.

Naast de Fed, komen deze week ook de centrale banken van de eurozone, het Verenigd Koninkrijk, Japan, Turkije, Noorwegen en Zwitserland met een rentebesluit naar buiten.

Voor vandaag is de markt aangewezen op de producentenprijzen van de Verenigde Staten in november.

Spreker van belang betreft vandaag de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen op het Freedman Bank Forum.

Olie noteerde dinsdag vlak. Een januari-future West Texas Intermediate noteerde onveranderd op 71,29 dollar, terwijl voor een februari-future Brent 74,40 dollar werd betaald, waarmee de prijs ook stabiel was.

Het Internationaal Energieagentschap wees in zijn maandrapport op een iets lagere vraag naar olie in 2021 en verwacht ook dat de vraag in 2022 iets lager uitkomt dan eerder verwacht.

De euro/dollar noteerde op 1,1314. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1276 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1287 op de borden.



Bedrijfsnieuws

In Parijs noteerde de koers van het aandeel ArcelorMittal 4,6 procent hoger, van Orange 2,4 procent hoger en van Unibail-Rodamco-Westfield 1,4 procent in de plus, terwijl de overige plussen zeer bescheiden in omvang bleven. Minnen waren er hier voor de koers van het aandeel Eurofins Scientific waar 2,2 procent vanaf ging en van Dassault die 1,6 procent daalde.

In Frankfurt was alleen de koers van het aandeel Porsche aan de groene zijde van het veld opvallend met een plus van 1,4 procent. De sterkste daler betrof met een min van 1,9 procent de koers van het aandeel Daimler.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P 500 verloor maandag 0,9 procent op 4.668,97 punten, de Dow Jones daalde 0,9 procent tot 35.650,95 punten en de Nasdaq leverde 1,4 procent in op 15.413,28 punten.