Valuta: euro en dollar wachten met ingehouden adem

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag zeer stabiel in een zeer smalle bandbreedte in afwachting van maar liefst twintig rentebesluiten die deze week worden genomen, waar onder die van alle toonaangevende centrale banken. "Mocht de Federal Reserve komende woensdag besluiten de mate waarin het per maand het inkoopprogramma wil verkrappen te handhaven op de al voorgenomen 15 miljard dollar, dan lijkt een daling van de dollar waarschijnlijk", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "De markt houdt er namelijk nu al rekening mee dat de Fed besluit over te gaan op een beperking van 30 miljard dollar op een totaal van 120 miljard per maand dat tot nu toe wordt ingekocht. Als die 30 miljard inderdaad gehanteerd wordt, betekent dat dat de Fed in maart zijn inkoopprogramma tot nul heeft gereduceerd en dan kan kijken naar een renteverhoging", aldus Van der Meer. Van der Meer verwacht voor woensdag vooral veel aandacht voor de dot plot. Naast de Fed, komen deze week ook de centrale banken van de eurozone, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Zwitserland met een rentebesluit naar buiten. Voor vandaag is de markt aangewezen op de producentenprijzen van de Verenigde Staten in november. Spreker van belang betreft vandaag de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen op het Freedman Bank Forum. De euro noteerde dinsdag 0,2 procent hoger op 1,1303 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8546 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,1 procent en noteerde op 1,3223 dollar. Bron: ABM Financial News

