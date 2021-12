Beursupdate: ArcelorMittal aan kop in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,2 procent op 781,46 punten.

Beleggers zijn in afwachting van rentebesluiten van diverse centrale banken. "Centrale banken gaan de toon zetten", aldus analisten van IG. "Van de centrale banken die deze week met een rentebesluit komen, is de beslissing van de Bank of England het moeilijkst te voorspellen. Wij durven het niet te zeggen of de rente stijgt. Enerzijds lijkt het logisch, gezien de hoge inflatie, en de vorige teleurstelling van het niet verhogen van de rente", aldus IG.

Voor wat betreft de besluiten van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve worden er geen rentewijzigingen verwacht. Wel zal de Fed vermoedelijk in een hoger tempo gaan taperen.

"We denken dat de Fed nu actie gaat ondernemen om de inflatie in te perken", zeiden economen van Nomura in een vooruitblik op het rentebesluit. Om zichzelf de ruimte te geven om eerder de rentes te kunnen verhogen, kondigt de Fed woensdag vermoedelijk aan dat het vanaf half januari sneller zijn maandelijkse obligatie-opkopen gaat afbouwen, aldus de Japanse bank.

De lage rentes en het ruime beleid van de Federal Reserve worden vaak als reden aangedragen voor de buitengewone rally op de beurzen in het afgelopen jaar. Diverse deskundigen vrezen daarom dat de aandelenmarkten onder druk kunnen komen als die steun wegvalt.

"We zitten middenin de overgang van een euforisch economisch klimaat, gesteund door de Federal Reserve, naar een klimaat waar er veel meer onzekerheid heerst", aldus CEO Phil Blancato van Ladenburg Thalmann Asset Management.

Desondanks verwacht CIO Gregory Perdon van Arbuthnot Latham dat aandelen verder kunnen stijgen, zelfs als de Fed de geldkraan dichtdraait.

"De studieboeken zouden zeggen dat de aandelen onder druk komen als de rentes omhoog gaan. De realiteit is echter dat er zoveel liquiditeit is en zoveel behoefte aan rendement, dat de centrale banken echt agressief moeten verkrappen om aandelen omlaag te krijgen", meent Perdon.

Verder blijft er veel onzekerheid over de omikronvariant van het coronavirus. In het Verenigd Koninkrijk werd maandag de eerste dode gemeld als gevolg van de nieuwe variant. Chinese autoriteiten meldden daarnaast de eerste omikronbesmetting te hebben geconstateerd op het vasteland.

Beleidsmakers wachten op meer informatie over de nieuwe variant, die afgelopen weken voor veel volatiliteit zorgde op de beurzen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1302.

De olieprijzen stegen licht. De vraag naar olie zal dit jaar iets lager uitvallen dan aanvankelijk voorzien, zo bleek dinsdag uit het laatste maandrapport van het Internationaal Energieagentschap. Het agentschap rekende aanvankelijk op een vraagstijging met 5,5 miljoen vaten per dag, maar verlaagde die raming dinsdag naar 5,4 miljoen vaten.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging staalconcern ArcelorMittal aan kop met een winst van 4,2 procent. Heineken en ASR wonnen 1,7 tot 2,5 procent. Berenberg verhoogde het koersdoel voor de brouwer licht. Adyen noteerde 2,3 procent lager.

In de AMX won roestvaststaalconcern Aperam 2,7 procent. TKH won 1,3 procent. PostNL sloot de rij met een daling van 0,8 procent.

In de AScX won CM.com 2,6 procent. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen. Verder liet CM.com weten in onderhandeling te zijn over de overname van Building Blocks, een bedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie voor de consumentenmarkt.

BAM verloor 2,3 procent. De kosten voor de renovatie van de Afsluitdijk lopen op richting de 400 miljoen euro, nadat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder dit jaar nog gewag maakten van 120 miljoen euro, zo schreef De Telegraaf dinsdag op basis van bronnen. BAM is samen met Van Oord verantwoordelijk voor het project.

Het lokaal genoteerde Dutch Star Companies Two is in vergevorderde onderhandelingen over een overname van Cabka. De ondernemingswaarde van Cabka wordt geschat op ongeveer 250 miljoen euro. Het aandeel Dutch Star Companies Two stijgt dinsdag 7,3 procent.