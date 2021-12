Duitse Ifo handhaaft groeiraming 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Duitse economie zal dit jaar met 2,5 procent groeien, terwijl de groeiramingen voor volgend jaar werd verlaagd, maar voor 2023 juist naar boven werd bijgesteld. Dit meldde het Duitse onderzoeksinstituut Ifo dinsdag. De raming voor dit jaar blijft met deze verwachting onveranderd, maar voor 2022 ligt de groeiraming nu op 3,7 procent en dat is 1,4 procentpunt minder dan in de raming die deze herfst werd afgegeven. De raming van het Ifo voor de groei van het Duitse bruto binnenlands product in 2023 werd juist verhoogd met 1,4 procentpunt naar 2,9 procent. Het Ifo schreef de verschuivingen toe aan de inmiddels vierde coronagolf die de samenleving in zijn greep houdt. Bron: ABM Financial News

