Philips wil CEO PostNL als nieuwe commissaris Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Philips gaat Herna Verhagen en Sanjay Poonen voordragen als commissaris tijdens de aandeelhoudersvergadering in mei 2020. Dit maakte het Nederlandse medische technologiebedrijf dinsdagochtend bekend. Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 10 mei zal er ook gestemd worden over de herbenoeming van commissarissen Paul Stoffels en Marc Harrison. Hun eerste termijn loopt in 2022 af. Neelam Dhawan treedt volgend jaar terug uit de raad van commissarissen. Verhagen is CEO van PostNL, terwijl Poonen diverse topposities heeft bekleed in de softwaresector. Meest recent was Poonen operationeel directeur van cloudbedrijf VMware. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.