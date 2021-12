AEX hoger van start, Arcelor ruim 3% in de plus Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,5 procent hoger naar 786,94 punten, terwijl de Midkap 0,2 procent won. Onder de hoofdaandelen ging staalconcern ArcelorMittal aan kop met een winst van meer dan 3 procent. ING en NN wonnen meer dan 1 procent. Alleen ASMI noteerde een half procent lager. In de AMX won roestvaststaalconcern Aperam 1,5 procent. Corbion sloot de rij met een daling van krap 1 procent. In de AScX won CM.com bijna 6 procent. Het bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen. Verder liet CM.com weten in onderhandeling te zijn over de overname van Building Blocks, een bedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie voor de consumentenmarkt. BAM en Kendrion verloren meer dan 2 procent. De kosten voor de renovatie van de Afsluitdijk lopen op richting de 400 miljoen euro, nadat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder dit jaar nog gewag maakten van 120 miljoen euro, zo schreef De Telegraaf dinsdag op basis van bronnen. BAM is samen met Van Oord verantwoordelijk voor het project. Bron: ABM Financial News

