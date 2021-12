'Renovatiekosten Afsluitdijk pakken nog hoger uit voor BAM' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De kosten voor de renovatie van de Afsluitdijk lopen op richting de 400 miljoen euro, nadat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat eerder dit jaar nog gewag maakten van 120 miljoen euro. Dit schreef De Telegraaf dinsdag op basis van bronnen. Volgens de krant gaan partners BAM en Van Oord daarmee nog meer het schip in bij de renovatiewerkzaamheden. De renovatie betreft het ophogen van de dijk zelf, plus de renovatie van de sluizen bij Den Oever en Kornwerderzand. De werkzaamheden zijn al jaren vertraagd. Het bouwconsortium Levvel bestaat uit BAM, Van Oord en Rebel. Levvel ontwerpt, bouwt en financiert de versterking van de Afsluitdijk niet alleen, maar is gedurende 25 jaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud. Oplevering staat volgens de site van Rijkswaterstaat nog altijd gepland in 2025. Wel merkt Rijkswaterstaat op dat de planning nog kan veranderen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.