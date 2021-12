China legt Weibo boete op - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese toezichthouder Cyberspace Administration of China heeft Weibo een boete opgelegd van 3 miljoen yuan, omdat diverse accounts op het platform de regels overtreden. Dit schreef de Amerikaanse zakenzender CNBC dinsdag. Het is niet de eerste boete die het Chinese social mediaplatform kreeg. De toezichthouder legde Weibo sinds januari al ruim 44 boetes op ter waarde van in totaal 14,3 miljoen yuan, omgerekend krap 2 miljoen euro. Weibo kreeg afgelopen week in Hongkong een tweede notering en verloor sindsdien 10 procent van zijn beurswaarde. De aandelen genoteerd op techbeurs Nasdaq leverden vannacht al 6 procent in, waardoor het koersverlies dit jaar oploopt tot ruim 26 procent. Bron: ABM Financial News

