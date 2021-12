Afwachtende start AEX voorzien door zorgen over omikronvariant

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een licht hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Maandag startte de AEX de handelsweek nog met een verlies van 0,6 procent op een slot van 783,00 punten. Ook Wall Street trapte op de rem en hoofdgraadmeter S&P 500 noteerde maandagavond bij de slotzoemer 0,9 procent lager, terwijl techbeurs Nasdaq 1,4 procent moest inleveren.

De Europese beurzen openden maandag juist nog in het groen met behoorlijke winsten en hoop op een eindejaarsrally, maar gedurende de handelsdag verslechterde het sentiment. Toenemende zorgen over de omikronvariant hadden hun weerslag op onder meer reis- en luchtvaartaandelen, terwijl ook de olieprijs onder druk kwam te staan.

Maandag rond het middaguur maakte de Britse premier Boris Johnson bekend dat de eerste omikronpatiënt in het Verenigd Koninkrijk is overleden. Rond de kerstdagen voorziet Johnson dat de nieuwe coronavariant dominant zal zijn.

Het Verenigd Koninkrijk werd de afgelopen maanden nog geprezen voor zijn succesvolle prikbeleid waardoor strenge maatregelen achterwege konden blijven. Een lockdown zou er nooit meer komen. Nu een dubbele vaccinatie echter minder goed lijkt te beschermen tegen besmetting met omikron en de ziekenhuizen weer vol lopen, liggen alle maatregelen opeens weer op tafel.

Maandagavond meldde ook China zijn eerste omikronbesmetting in de noordelijke stad Tianjin. Het nabijgelegen Beijing maakt zich op voor de Olympische Winterspelen, die in februari worden gehouden. Bij de eerste corona-uitbraak wisten de autoriteiten het virus onder de duim te krijgen door draconische lockdowns in te voeren.

Onder meer die lockdowns zorgden voor enorme verstoringen van de wereldwijde aanvoerketen, hetgeen de inflatie omhoog heeft geduwd. In Amerika kwam de inflatie in november uit op het hoogste niveau in bijna 40 jaar tijd. Woensdag zal de Federal Reserve bij de vrijgave van zijn rentebesluit beleid formuleren om de inflatie in te dammen. Analisten voorzien een versnelde afbouw van het obligatie-opkoopprogramma en houden rekening met meerdere renteverhogingen in 2022.

Donderdag volgen de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank en de Bank of England.

In Azië geven de beurzen vanochtend eensgezind terrein prijs. De Hang Seng index in Hongkong is met een verlies van 1,4 procent met afstand de grootste daler. De Chinese social mediagigant Weibo, met meer dan een half miljard maandelijkse actieve gebruikers, kreeg de toorn van de autoriteiten over zich heen en een boete aan de broek. Het aandeel daalde 8 procent.

Beleggers maken zich daarnaast ook zorgen over de Chinese vastgoedsector nu Beijing heeft aangegeven dat er geen reddingsoperatie komt om vastgoedgigant Evergrande van de ondergang te redden.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend vlak. Maandagavond koerste de future in New York nog een half procent lager naar 71,29 dollar per vat.

Met het oog op de inflatie ontwikkelingen en het rentebesluit van de Fed kunnen de Amerikaanse producentenprijzen in november vandaag op extra aandacht rekenen.

Bedrijfsnieuws

Euronext gaat akkoord met de delisting van GrandVision nu EssilorLuxottica meer dan 95 procent van het aandelenkapitaal van GrandVision in bezit heeft. De laatste handelsdag van GrandVision is op 7 januari 2022 en 10 januari verlaat het bedrijf de beurs.

ArcelorMittal voert exclusieve gesprekken over de inkoop van 395 miljoen dollar aan achtergestelde converteerbare obligaties met een looptijd tot 2023.

Aalberts bereikte een akkoord over de verkoop van het Spaanse Standard Hidráulica Group. SHG is volgens Aalberts goed voor een jaaromzet van circa 90 miljoen euro.

CM.com verwacht dat de omzet dit jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen. Verder liet CM.com weten in onderhandeling te zijn over de overname van Building Blocks, een bedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie voor de consumentenmarkt.

Dutch Star Companies Two is in vergevorderde onderhandelingen over een overname van Cabka. De ondernemingswaarde van Cabka wordt geschat op ongeveer 250 miljoen euro.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Heineken licht van 101,50 naar 103,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor maandag 0,9 procent op 4.668,97 punten, de Dow Jones daalde 0,9 procent tot 35.650,95 punten en de Nasdaq leverde 1,4 procent in op 15.413,28 punten.