Philips neemt Vesper Medical over

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips het een overeenkomst gesloten voor de overname van Vesper Medical, een Amerikaans medisch bedrijf dat minimaal-invasieve behandelingen ontwikkelt tegen ‘etalagebenen’, wanneer de slagaderen in de benen vernauwen door verkalking. Dit maakte het Amsterdamse medische technologiebedrijf dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen. Vesper Medical krijgt daarmee een plek in de portefeuille van Philips met diagnostische en therapeutische apparaten. Vesper werd in 2016 opgericht en heeft 20 werknemers. De overname moet nog worden goedgekeurd door toezichthouders en zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 worden afgerond. Bron: ABM Financial News

