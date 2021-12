Dutch Star vindt in Cabka mogelijke overnameprooi

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Star Companies Two is in vergevorderde onderhandelingen over een overname van Cabka. Dit maakte het investeringsvehikel met een lege beurshuls dinsdag voorbeurs bekend.

Cabka houdt zich bezig met het recyclen van kunststoffen tot herbruikbare pallets en grote container-oplossingen, die de duurzaamheid van de logistieke keten moeten verbeteren.

De ondernemingswaarde van Cabka wordt geschat op ongeveer 250 miljoen euro.

Dutch Star Companies Two is een zogenoemde Spac, een special purpose acquisition company, dat geld heeft om een overname te doen en zo de overnameprooi naar de beurs te brengen. Er wordt ook wel gesproken van een blanco chequebedrijf.

Dutch Star 2 had per 30 juni nog circa 109 miljoen euro over om een bedrijf naar de beurs te brengen. Die transactie moet binnen 24 maanden na de beursgang in november 2020 plaatsvinden.

Voorganger Dutch Star Companies One bracht in 2020 CM.com naar de Amsterdamse beurs, een communicatieplatform met betaalfunctionaliteit. Dutch Star stak toen 65 miljoen euro in CM.com.