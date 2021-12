CM.com optimistisch gestemd voor 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) CM.com verwacht dat de omzet dit jaar aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte zal uitkomen. Dat maakte het mobiele betaal- en communicatieplatform dinsdagochtend bekend. CM.com gaf al aan op een jaaromzet van 220 tot 240 miljoen euro te mikken. Nu denkt het bedrijf dus aan de bovenkant van deze bandbreedte uit te zullen komen. Verder liet het platform weten in onderhandeling te zijn over de overname van Building Blocks, een bedrijf dat zich richt op kunstmatige intelligentie voor de consumentenmarkt. In de afgelopen drie jaar wist Building Blocks een jaarlijks terugkerende omzetgroei van gemiddeld 97 procent te behalen en boekt momenteel een omzet van circa 4 miljoen euro. De overname moet dan ook een verdere stijging van de omzet en de brutomarges van CM.com ondersteunen. Building Blocks werd in 2013 opgericht en heeft verschillende kantoren in Nederland. Er werken 40 mensen voor het bedrijf. De overname zal worden gefinancierd met aandelen en cash, maar het is nog niet duidelijk wat de exacte verhouding zal zijn. CM.com verwacht in het eerste kwartaal van 2022 de overname af te kunnen ronden. Bron: ABM Financial News

