Aalberts verkoopt Standard Hidraulica Group

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft een akkoord bereikt over de verkoop van het Spaanse Standard Hidráulica Group. Dit maakte het Nederlandse bedrijf dinsdag bekend. SHG is volgens Aalberts goed voor een jaaromzet van circa 90 miljoen euro. SHG wordt vanaf 1 december niet meer in de resultaatvorming van Aalberts meegenomen. De verkoop is onderdeel van het lopende desinvesteringsprogramma van Aalberts. De onderneming focust op technologieclusters met sterke marktposities, hoge marges en groeipotentieel. Bron: ABM Financial News

