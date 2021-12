MotorK rondt overname Dapda af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MotorK heeft met succes de overname van het Spaanse Dapda afgerond. Dit maakte de beursnieuweling dinsdag voorbeurs bekend. De overname van de leverancier van digitale oplossingen voor autoretailers werd op 8 oktober aangekondigd voor 13,8 miljoen euro in contanten en aandelen, mits bepaalde doelstellingen worden gehaald. Overigens wordt de overname van FranceProNet, onderdeel van de deal, pas afgerond aan het einde van het jaar, of begin 2022. MotorK kreeg in november een notering op het Amsterdamse Damrak. Bron: ABM Financial News

