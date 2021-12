Wall Street terughoudend richting vergadering Fed

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag lager gesloten. De S&P 500 verloor 0,9 procent op 4.668,97 punten, de Dow Jones daalde 0,9 procent tot 35.650,95 punten en de Nasdaq leverde 1,4 procent in op 15.413,28 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zijn de Amerikaanse beurzen hun momentum van voor het weekend verloren, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond. De vergadering van de Fed start dinsdag.

De Fed lijkt volgens valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst te gaan aankondigen dat het tempo van taperen wordt opgeschroefd. Vermoedelijk is de Fed dan in maart 2022 klaar met zijn opkoopprogramma.

"Dan ligt de weg open voor een aantal renteverhogingen", aldus de valutahandelaar. Ook bij Monex Europe houden ze rekening met een versnelde tapering. Vermoedelijk wordt de inkoop opgevoerd van 15 naar 30 miljard dollar per maand. Monex verwacht dat de Fed in 2022 twee keer de rente zal verhogen. Daarom is vooral de nieuwe dot plot van belang, aldus analist Ima Sammani.

En een snellere tapering wordt volgens Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank ook een test voor de cryptomarkten. Zodra de markten minder risico willen nemen in hun beleggingen, zullen de cryptomarkten dit bovengemiddeld voelen, denkt Ozkardeskaya.

Vermogensbeheerder BlackRock verwacht dat aandelen in 2022 goed zullen presteren, terwijl de rendementen van obligaties "historisch laag" zullen blijven, omdat de centrale banken langzamer op een stijgende inflatie reageren dan in het verleden.

En terwijl nieuwe varianten van het coronavirus de kop zullen opsteken en mogelijk de economische groei vertragen, zal het herstel zich ook in 2022 doorzetten, denkt BlackRock.

De euro/dollar handelde maandagavond op op 1,1287. De olieprijs daalde licht. Bij een settlement van 71,29 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper.

Volgens OPEC zal de omikronvariant niet al te veel impact hebben op de vraag naar olie. Het oliekartel gaat uit van een "milde en kortstondige" invloed, bleek maandag uit het maandrapport.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van luchtvaart- en cruisemaatschappijen staan maandag onder druk. Delta Air Lines daalde 3,5 procent en American Airlines 4,9 procent. Royal Caribbean en Carnival verloren tot 5 procent.

Het bestuur van Didi steunt de plannen voor een beursexit in New York en een nieuwe notering in Hongkong. Dit maakte het Chinese technologiebedrijf maandagmiddag bekend in een document dat het indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Didi haalde in juni dit jaar nog 4,4 miljard dollar op met de beursgang in New York. Het aandeel verloor 1,1 procent.

Het aandeel Moderna ging 5,8 procent hoger, nadat Anthony Fauci, adviseur van president Joe Biden, zondag Amerikanen adviseerde om een coronabooster te gaan nemen. Pfizer won 4,6 procent en BioNTech 8 procent. Pfizer meldde maandag de 6,7 miljard bedragende overname van Arena Pharmaceuticals. Dat aandeel steeg bijna 81 procent.

Dollar Tree noemt de aanpak van de activistische belegger Mantle Ridge, die het voltallige bestuur van het bedrijf wil vervangen, niet constructief, agressief en vijandig. De investeerder wil dat Richard Dreiling, die eerder rivaal Dollar General onder zijn hoede had, een leidende positie krijgt bij Dollar Tree. Het aandeel daalde 0,5 procent.

Ares Management heeft 8 miljard dollar opgehaald voor een fonds dat leningen verstrekt aan kleine en middelgrote Amerikaanse bedrijven. Alternatieve vermogensbeheerders vechten om marktaandeel in deze markt, omdat ze hierdoor hun beheerde vermogen sterk kunnen laten groeien, en dat is weer een aanjager van hun marktwaarde. Het aandeel daalde 1,3 procent.