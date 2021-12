Olieprijs omlaag Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag licht gedaald. Bij een settlement van 71,29 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,5 procent goedkoper. Er zijn nog steeds zorgen over de vraag naar olie hoewel de omikronvariant van het coronavirus niet zo erg lijkt als gevreesd, aldus marktanalist Phil Flynn van The Price Futures Group. Volgens OPEC zal de omikronvariant niet al te veel impact hebben op de vraag naar olie. Het oliekartel gaat uit van een "milde en kortstondige" invloed, bleek maandag uit het maandrapport.



Daarom rekent OPEC er nog altijd op dat de vraag naar olie dit jaar met 5,7 miljoen vaten per dag zal stijgen. En voor 2022 gaat het kartel uit van een stijging van 4,2 miljoen vaten per dag. Een deel van het herstel dat in het huidige vierde kwartaal werd voorzien, is nu verschoven naar de eerste maanden van volgend jaar. En gedurende de tweede helft van 2022 volgt een "stabieler herstel", aldus het kartel. Volgens marktstrateeg Matt Weller van FOREX.com and City Index zullen de oliemarkten deze week vooral letten op de centrale banken die met hun rentebesluiten komen. Daarna zal het volgens de marktkenner wel gedaan zijn, omdat de kerstperiode er dan aankomt en handelaren vrij nemen. Jean-Paul Durante van Pictet Wealth Management verwacht in 2022 een tijdelijke zwakte in de olieprijs, maar verwacht dat structurele factoren wel een impuls zullen geven en voorspelt dat een vat Brent-olie eind 2022 zo'n 95 dollar kost. Maandag was dat 74,25 dollar. "Na een traumatisch 2020-2021 kan 2022 een jaar van normalisatie worden voor de mondiale economie", aldus Durante. "In deze omstandigheden kunnen zowel de wereldwijde vraag naar olie als het aanbod terugkeren naar het niveau van voor de pandemie." Bron: ABM Financial News

