Laatste handelsdag GrandVision op 7 januari

Beeld: GrandVision

(ABM FN-Dow Jones) Euronext gaat akkoord met de delisting van GrandVision nu EssilorLuxottica meer dan 95 procent van het aandelenkapitaal van GrandVision in bezit heeft. Dit meldde de optiekketen maandag nabeurs. De laatste handelsdag van GrandVision is op 7 januari 2022 en 10 januari verlaat het bedrijf de beurs. Op 7 december is de na-aanmeldingstermijn begonnen om aandelen aan te bieden. Die loopt nog tot 20 december 17:40 uur. Bron: ABM Financial News

