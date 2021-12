Beursblik: ook in 2022 blijven aandelen favoriet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen zullen ook in 2022 weer goed presteren, terwijl de rendementen op de obligatiemarkt negatief blijven. Dit verwacht vermogensbeheerder BlackRock in een vooruitblik op volgend jaar. De rendementen van obligaties zullen volgens BlackRock "historisch laag" blijven, omdat de centrale banken langzamer op een stijgende inflatie reageren dan in het verleden. Dit pakt juist goed uit voor de aandelenmarkten. Nieuw is volgens de vermogensbeheerder dat de centrale banken hun monetaire steun gaan afbouwen, "omdat de motor van de economie geen startkabels meer nodig heeft". "We verwachten dat dit zal leiden tot een gematigde stijging van de aandelenkoersen. We verwachten dat de Fed begint met het verhogen van de rente, maar ook dat het toleranter omgaat met inflatie, mede omdat het meer zal focussen op de werkgelegenheid." Terwijl nieuwe varianten van het coronavirus de kop zullen opsteken en mogelijk de economische groei vertragen, zal het herstel zich ook in 2022 doorzetten, zo verwacht BlackRock. "De herstart werd aangezwengeld door de vaccinatiecampagnes. Een nieuwe variant kan op een korte termijn een impact hebben op de economie en sectoren, maar het algemene beeld blijft hetzelfde: als er nu minder groei is dan is er later meer groei." In dit nieuwe marktklimaat ziet BlackRock momenteel de meeste kansen voor aandelen. "Gezien de huidige inflatie gaat onze voorkeur uit naar aandelen en dan het liefst uit ontwikkelde landen." De risicobereidheid neemt wel iets af, waarschuwde de vermogensbeheerder. Bron: ABM Financial News

