Ajax loot Benfica

Beeld: AFC Ajax

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft in de achtste finales van de Champions League het Portugese Benfica geloot als tegenstander. In een eerdere loting zou Ajax nog spelen tegen Internazionale, maar die loting werd door een foutieve procedure ongeldig verklaard. Internazionale is nu gekoppeld aan Liverpool. Ajax speelt in februari eerst uit in Lissabon om vervolgens thuis in Amsterdam de volgende ronde veilig te stellen. De exacte speeldata zijn nog niet bekend. Bron: ABM Financial News

