Shell neemt aanbieder toloplossingen over

Beeld: Shell International Limited

(ABM FN-Dow Jones) Shell Commercial Road Transport neemt het tolbetaalbedrijf MSTS Tolls over om een prominente aanbieder te worden van toldiensten voor het Europese vrachtvervoer. Dat maakte het energiebedrijf maandag bekend, zonder financiële details te verstrekken. Shell is al marktleider in brandstofbetaalkaarten en biedt ook al tolbetaaldiensten en wagenparkbeheer aan. De overname moet bijdragen aan de transitie van het vrachtverkeer over de weg naar minder uitstoot van CO2-gas. "Onze klanten in het Europese commerciële vrachtvervoer over de weg zoeken simpele en integrale oplossingen voor de uitdagingen en kansen die de energietransitie biedt", zei Izabele Jamka van Shell Commercial Road Transport. Volgens Tapas Samantaray van MSTS Tolls is er veel groeipotentieel in de sector. Hij blijft het bedrijf leiden na de overname. MSTS Tolls geeft ook eurovignetten voor vrachtwagens uit. Bron: ABM Financial News

