Valuta: de ECB kan euro naar dieptepunt duwen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De euro daalde maandag tegenover de dollar, op een toegenomen kans dat de Amerikaanse Federal Reserve deze week verder zal verkrappen, terwijl de Europese Centrale Bank de optie van een ruimer monetair beleid wil openhouden.



De euro stond maandag 0,4 procent lager op 1,1268 dollar.

De monetaire besluiten van de Europese Centrale Bank en de Federal Reserve later deze week kunnen de euro zelfs naar een nieuw dieptepunt tegenover de dollar duwen, zei ING maandag. De euro zou "onder de dieptepunten op 1,1200 kunnen zakken".

Een uitdaging voor de ECB bij de vergadering van donderdag is het stoppen met het pandemie-opkoopprogramma, zonder dat dit te veel onrust veroorzaakt op de obligatiemarkten van de perifere landen in de eurozone. "De belangrijkste uitkomst zal naar verwachting zijn dat de ECB zijn opties wil openhouden aan het begin van 2022."

De Federal Reserve zal woensdag naar verwachting juist wel een sneller tempo van afbouwen van het obligatie-opkoopprogramma bekendmaken.

Als de ECB zou besluiten om wat tijd te kopen en verdere beslissingen uit te stellen tot februari 2022, kunnen de obligatierendementen op staatsleningen uit de eurozone, en met name de periferie, op korte termijn wat volatiliteit laten zien, voorziet Annalisa Piuaza van MFS Investment Management. Op de middellange termijn verwacht zij dat het beleid van de ECB relatief ondersteunend zal blijven, "omdat de economieën nog steeds begrotingssteun nodig hebben in de herstelfase."



Piuaza denkt ook dat de risico-opslagen op korte termijn kunnen oplopen, door de interne verdeeldheid in de ECB.

Het Britse pond daalde maandag 0,1 procent tegenover de dollar op 1,3250. Het pond daalde nadat premier Boris Johnson waarschuwde voor een "vloedgolf" aan besmettingen met de omikron-variant van het coronavirus.



Zorgen over die nieuwe variant hebben volgens beleggers de kans op een renteverhoging door de Bank of England donderdag laten afnemen, aldus ING. De BoE zal "zijn opties willen openhouden" voorafgaand aan een mogelijke renteverhoging in februari.

De Turkse lira verloor vandaag bijna 2 procent tegenover de Amerikaanse dollar, op 14,1384 lira voor een dollar, nadat eerder een dieptepunt op 14,6412 werd neergezet.



Pogingen van de centrale bank van Turkije om de lira te stabiliseren door interventies op de valutamarkt zijn gedoemd tot falen, stelde Commerzbank. Volgens analist Tatha Ghose was de centrale bank "nogal duidelijk" aan het ingrijpen, zonder dat dit veel succes had in de zin van een duurzaam hogere koers van de lira.

"Meestal slaagt een centrale bank er bij de eerste poging in om de markt te overtuigen van zijn superioriteit, of het lukt nooit meer en alle volgende pogingen zullen met minder buitenlandse valutareserves worden gedaan, dus met minder slagkracht." Volgens Ghose is het monetaire beleid van de Turkse centrale bank, om de rente te verlagen ondanks de hoge inflatie "ongezond."