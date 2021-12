Futures VS wijzen op winst

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan de week vermoedelijk hoger van start. Rond lunchtijd wijzen de futures op de S&P 500 index 0,2 procent hoger en die voor de Nasdaq 0,4 procent.

Het belooft een relatief rustige dag te worden, met een nauwelijks gevulde agenda. Later in de week wordt het een stuk drukker, waarbij de centrale banken de boventoon zullen voeren. Onder meer de Federal Reserve, de Bank of England en de Europese Centrale Bank publiceren een rentebesluit.

De Fed lijkt volgens valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst te gaan aankondigen dat het tempo van taperen wordt opgeschroefd. Vermoedelijk is de Fed dan in maart 2022 klaar met zijn opkoopprogramma en "dan ligt de weg open voor een aantal renteverhogingen", aldus de valutahandelaar. Ook bij Monex Europe houden ze rekening met een versnelde tapering. Vermoedelijk wordt de inkoop opgevoerd van 15 naar 30 miljard dollar per maand, En dan zou de Fed in maart klaar zijn. Monex verwacht dat de Fed in 2022 twee keer de rente zal verhogen. In dat licht is vooral de nieuwe dot plot van belang, aldus analist Ima Sammani van Monex.

En een snellere tapering wordt volgens Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank ook een test voor de cryptomarkten. Zodra de markten minder risico willen nemen in hun beleggingen, zullen de cryptomarkten dit bovengemiddeld voelen, denkt Ozkardeskaya. Een bitcoin kost maandagmiddag 48.911 dollar.

De euro/dollar handelde maandag op 1,1273. Olie werd een half procent goedkoper. Beleggers kijken uit naar een nieuw rapport van oliekartel OPEC.

Bedrijfsnieuws

De board van Didi steunt de plannen voor een beursexit in New York en een nieuwe notering in Hongkong. Dit maakte het Chinese technologiebedrijf maandagmiddag bekend in een document dat het indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Didi haalde in juni dit jaar nog 4,4 miljard dollar op met de beursgang in New York.

Het aandeel Moderna lijkt een paar procent hoger te gaan openen, nadat Anthony Fauci, de medisch adviseur van president Joe Biden, zondag Amerikanen adviseerde om een coronabooster te gaan nemen.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 1,0 procent tot 4.712,02 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.970,99 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 15.630,60 punten.