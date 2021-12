Board Didi steunt beursexit New York Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De board van Didi steunt de plannen voor een beursexit in New York. Dit maakte het Chinese technologiebedrijf maandagmiddag bekend in een document dat het indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Momenteel is Didi nog genoteerd aan de NYSE, maar de taxidienst zal een notering krijgen aan de Hong Kong Stock Exchange. Het besluit om uit de VS te vertrekken nam Didi na kritiek van de Chinese autoriteiten. De Chinese waakhond voor techzaken zou zich zorgen maken dat gevoelige data van Didi in handen van derden zou kunnen komen. Didi haalde in juni dit jaar nog 4,4 miljard dollar op met de beursgang in New York. Bron: ABM Financial News

