Europese beurzen trekken verder aan

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur hoger.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 478,31 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van één procent op 15.774,27 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 7.013,11 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,2 procent lager op 7.280,31 punten.

"De Aziatische beurzen bouwden hun winsten vannacht uit en de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten zien er vandaag ook redelijk sterk uit", aldus analisten van IG.

"Het glas voor beleggers blijft halfvol in het licht van de recente ontwikkelingen, zelfs nadat vrijdag bleek dat de Amerikaanse inflatie tot het hoogste niveau in 29 jaar steeg", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. De analist ziet overheden aan de bel trekken vanwege de sterke opleving van de omikronvariant van het coronavirus. De Britse overheid voert deze week nieuwe restricties door en voert de uitrol van de boostervaccins op.

Tegelijk heeft Europa volgens Hewson ook nog steeds flink te kampen met de deltavariant, die nog altijd dodelijker blijkt dan omikron. "Dit duidt erop dat politici mogelijk wat overdreven reageren op de nieuwe variant, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de VS waar nieuwe restricties worden ingevoerd in reactie op de stijging van het aantal besmettingen."

Analist Naeem Aslam van AvaTrade merkte op dat de beurzen in de afgelopen weken zeer volatiel waren, waarbij beleggers de impact van de omikronvariant proberen in te schatten. Ook een "havikachtige" Fed zorgt volgens Aslam voor de nodige beweging.

"De zorgen over omikron verdwijnen als sneeuw voor de zon, gezien de boostervaccins vermoedelijk voldoende bescherming bieden en de bijwerkingen van de variant lijken mild", meent Aslam. "Deze ontwikkelingen hebben het vertrouwen van beleggers opgekrikt, waardoor de beurzen herstelden van eerder koersgeweld."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1264. De olieprijzen stegen fractioneel tot 71,80 dollar.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley heeft maandag het advies voor Solvay verlaagd van Overwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel van 129,00 naar 111,00 euro ging. De analisten van Morgan Stanley voorzien een tragere groei op korte termijn en ook een lagere vrije kasstroom. Het aandeel daalde 1,1 procent.

Verder kreeg Umicore weer een stel negatieve analistenrapporten om de oren. Het aandeel, dat vorige week na een winstwaarschuwing al hard daalde, leverde maandag nog eens 4,6 procent in.

Credit Suisse heeft Francesco De Ferrari benoemd als CEO van de divisie Wealth Management. De Ferrari start op 1 januari. Hij werkte tot 2018 bij Credit Suisse en keert na drie jaar te hebben gewerkt voor financieel dienstverlener AMP in Australië terug naar de Zwitserse bank. Het aandeel steeg 0,4 procent.

Royal Dutch Shell heeft een overeenkomst getekend met QatarEnergy, dat een belang van 17 procent zal nemen in een tweetal olieplatformen van Shell in de Rode Zee. Shell zakt een half procent.

Een grote stijger in zowel de AEX als de CAC40 bleek ArcelorMittal met een plus van 2,5 procent. Orange leverde in Parijs juist 2,6 procent in.

In de DAX steeg Porsche met 3,3 procent en SAP met eveneens 3,3 procent. Delivery Hero leverde juist 2,0 procent in. Just Eat Takeaway verloor in Amsterdam 1,8 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,3 procent in het groen

De toonaangevende S&P 500 index steeg vrijdag 1,0 procent tot 4.712,02 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 35.970,99 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 15.630,60 punten.