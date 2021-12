AEX overtuigend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste maandagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,8 procent op 794,24 punten.

"Hoewel de zorgen in de markt over de omikronvariant van het coronavirus afnemen, trekken overheden juist aan de bel, waarbij de Britse overheid deze week nieuwe restricties doorvoert en de uitrol van de boostervaccins opvoert", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Tegelijk heeft Europa volgens Hewson ook nog steeds flink te kampen met de deltavariant, die nog altijd dodelijker blijkt dan omikron. "Dit duidt erop dat politici mogelijk wat overdreven reageren op de nieuwe variant, niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook in de VS waar nieuwe restricties worden ingevoerd in reactie op de stijging van het aantal besmettingen."

"Desondanks blijft het glas voor beleggers halfvol in het licht van de recente ontwikkelingen, zelfs nadat vrijdag bleek dat de Amerikaanse inflatie tot het hoogste niveau in 29 jaar steeg", aldus Hewson.

"We verwachten dat Fed-voorzitter Jerome Powell woensdag [tijdens het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank] een versnelde vermindering van het obligatie-opkoopprogramma zal aankondigen", zo blikte investment manager Simon Wiersma van ING vooruit. "Misschien hint hij ook wel op het naar voren halen van een eerste verhoging van de beleidsrente."

Op donderdag komen de Europese Centrale Bank en Bank of England ook met een rentebesluit. De kans is volgens analisten aannemelijk dat de Britse centrale bank de rente gaat verhogen. Begin november hield de markt al rekening met een renteverhoging van de Britse centrale bank, maar die bleef toen uit. De ECB is nog lang niet zover, meent valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst. "Daar hoeven we op rentegebied bar weinig van te verwachten."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1268. De olieprijzen daalden fractioneel tot 71,65 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging ArcelorMittal aan kop met een koerswinst van 3,1 procent. NN Group won 1,6 procent op 45,70 euro. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopaanbeveling van Barclays voor de verzekeraar. Just Eat Takeaway.com sloot de rij met een verlies van 1,9 procent.

In de AMX won AMG maar liefst 6,9 procent. Het bedrijf ziet de marktomstandigheden voor lithium verbeteren. Als gevolg mikt AMG nu op een EBITDA in 2022 van 175 tot 200 miljoen dollar. Eerder werd nog gemikt op meer dan 150 miljoen dollar. Analisten van Degroof Petercam en ING bleken te spreken over de update van AMG, hoewel die niet helemaal onverwacht was. AMG meldde verder de lithiumactiviteiten onder te willen brengen in een separate divisie, genaamd AMG Lithium.

Inpost noteerde onderaan met een daling van 2,3 procent.

In de AScX won Avantium 17,0 procent. Vorige week meldde het bedrijf dat het de definitieve investeringsbeslissing heeft genomen om een nieuwe duurzame FDCA fabriek te bouwen in de provincie Groningen. Dat leverde toen ook al tientallen procenten koerswinst op. Neways verloor maandag 1,1 procent.

Het lokaal genoteerde Onward Medical won 4,2 procent.