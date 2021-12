KBC Securities verhoogt koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft maandag het koersdoel voor Adyen verhoogd van 1.950,00 naar 2.250,00 euro, maar het advies blijft Reduceren. De analisten van KBC zeggen dat Adyen nog altijd een sterke positie heeft in een markt die verder zal verschuiven van de traditionele betaalbedrijven, wat de snelle groei van Adyen ondersteunt. Maar een aantal cruciale voordelen van het Adyen-betaalplatform wordt tegengewerkt door markttrends die naar verwachting van de analisten van KBC prominenter gaan worden. Zij denken daarom dat veel koersdoelen van analisten te optimistisch zijn. De eerste trend is dat grote verkopers ervoor kiezen om zelf een geïntegreerd betaalplatform in huis te nemen. Deze "alles-in-één"-factor is het belangrijkste verkoopargument van Adyen. Verkopers willen echter graag zelf de betaalstroom in handen hebben en daarmee de interactie met klanten. Een belangrijke klant van Adyen, Booking.com, heeft ook deze interne benadering gekozen. De tweede trend die KBC ziet, hangt samen met de recente beslissing van Amazon.com om geen Britse creditcards van Visa meer te accepteren, vanwege de hoge kosten. Deze beslissing haalt het argument van Adyen onderuit, dat betalingen geen bulkdienst zijn, waar alleen naar de prijs wordt gekeken en niet naar andere aspecten zoals kwaliteit. Het derde punt is "zo gewonnen, zo geronnen." Nieuwe volumes op de betaalmarkt kunnen makkelijk worden binnengehaald, maar kunnen net zo makkelijk weer naar de concurrent wegvloeien, meent KBC. Adyen heeft geen aanvullende dienst zoals de wallet van PayPal of de diensten van Stripe en Square om klanten vast te houden. Het koersdoel voor Adyen gaat omhoog op basis van hogere verwachte volumes dankzij eBay. Bron: ABM Financial News

