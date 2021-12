Beursblik: AMG straalt vertrouwen uit Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft met een positieve winstwaarschuwing maandag vertrouwen uitgestraald, mede dankzij sterke marktontwikkelingen voor lithium. Dit oordeelde analist Frank Claassen van Degroof Petercam maandag. AMG mikt nu op een EBITDA in 2022 van 175 tot 200 miljoen dollar. Eerder werd nog door de onderneming gemikt op meer dan 150 miljoen dollar. Claassen merkte wel op dat de oude outlook conservatief was en de markt destijds teleurstelde. "Het [neerwaarts] bijstellen van de consensus na die update destijds was dus niet echt nodig", aldus de analist. De opwaartse bijstelling van vanochtend geeft volgens de analist ook vertrouwen dat de bouw van een tweede recyclefabriek in de VS volgens plan verloopt. Desondanks kan het nog maanden duren voordat de fabriek in gebruik wordt genomen, waardoor er nog steeds een risico is dat er vertragingen of problemen optreden, zo waarschuwde Claassen. "Al met al zien we voor 2022 ruimte om onze ramingen voor de EBITDA van 167 miljoen dollar met dubbele cijfers te verhogen richting het midden van de nieuwe bandbreedte." Een consensus samengesteld door Bloomberg hield rekening met een resultaat van 176 miljoen dollar. "Dus deze consensus kan ook wat omhoog." De sterker dan voorziene bijdrage van lithium zal ook de verwachtingen voor 2023 ondersteunen, meent Claassen. Degroof Petercam heeft een Houden advies op AMG met een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel steeg maandagochtend met 8,1 procent tot 28,02 euro. Bron: ABM Financial News

